Parlons Business - Diversité et création de valeur - 02/10/2018

Mardi 2 octobre 2018: Diversité et création de valeur Je vous le disais hier, la diversité est un sujet fort intéressant. Fort intéressant pour tout le monde, notamment les 1 million 50.000 entrepreneurs indépendants que compte notre pays. Selon le consultant Mac Kinsey, les entreprises qui obtiennent des scores élevés en matière de diversité, diversité des genres et diversité ethnique, et bien ces entreprises-là sont plus performantes sur deux points, sur deux points essentiels : la rentabilité et la création de valeur (source : publireportage dans L’Echo). Petit commentaire d’un spécialiste : « les entreprises qui comptent le plus de femmes au sein de leur conseil d’administration prennent de meilleures décisions sur le long terme, elles sont mieux orientées vers le client, la rotation du personnel y est moindre et elles attirent davantage les talents. Sur cette base, je vous pose une question toute simple : qu’attendez-vous pour engager davantage de femmes ou pour travailler davantage avec elles, en indépendante par exemple ? Les chiffres de Mac Kinsey sont sans appel : ça ne peut que faire du bien à votre entreprise.

Émission Parlons Business