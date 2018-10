Parlons Business - Diversité dans les PME - 01/10/2018

Lundi 1er octobre 2018: Diversité dans les PME L’indépendant que vous êtes va inévitablement se retrouver dans les chiffres qui suivent. Les chiffres sont surtout utiles quand c’est spectaculaire. Et ici, c’est spectaculaire. Il y a dans notre pays 905.000 entreprises dont près de 900.000 PME. Ça fait plus de 99 %. Plus de 99 % d’entreprises occupant moins de 50 personnes. Quand on y regarde de plus près, c’est encore plus spectaculaire. 97 % de ces 900.000 PME emploient moins de 10 personnes. Ces chiffres sont accessibles à tous sur le site de l’Observatoire des PME. Je vous conseille d’y faire un tour parce qu’après tout c’est de vous les indépendants dont on parle dans cet Observatoire. Je termine avec un autre chiffre, aussi un chiffre spectaculaire : 33 % des 1 million 50.000 entrepreneurs indépendants que compte notre pays sont des femmes. Un tiers des indépendants sont des femmes. Bon, y’a encore un p’tit effort à faire parce que les femmes représentent plus de 50 % de la population dans notre pays. La diversité y gagnerait. Je vous propose de revenir sur la diversité dans les jours qui suivent.

Émission Parlons Business