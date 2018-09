Parlons Business - Cinq manières, pour une PME, de passer à l’économie circulaire - 28/09/2018

Vendredi 28 septembre 2018 : Cinq manières, pour une PME, de passer à l’économie circulaire Convaincu que l’avenir de la planète passe par une économie plus circulaire, qui privilégie le recyclage plutôt que l’exploitation des ressources, que peut faire un patron de petite ou moyenne entreprise ? Changer de business model peut sembler fastidieux mais il existe plusieurs manières d’y parvenir. Premièrement, la PME peut travailler sur sa chaîne d’approvisionnement en privilégiant des matériaux renouvelables. Deuxièmement, l’entreprise peut réfléchir à la manière de récupérer les produits qu’elle a fournis une fois que ceux-ci sont usés. Il s’agit de faire de ces anciens articles la matière première des produits qui seront vendus demain. Troisième solution possible : au lieu de vendre un produit en tant que tel, pourquoi ne pas vendre un service ? Il s’agit de mettre à disposition le produit tout en assurant sa maintenance, ce qui ouvre de nouveaux marchés et encourage l’entreprise à travailler sur la qualité, avec une vision à long terme. Quatrièmement, via les nouvelles technologies, une PME peut faire en sorte que ses surcapacités soient utilisées par d’autres, ce qui peut être une nouvelle source de revenus. Enfin, offrir un service de réparation des produits vendus permet de fidéliser la clientèle et de réduire la quantité de déchets produits. En suivant l’une ou l’autre de ces pistes, une entreprise peut faire un grand pas vers l’économie circulaire, ce qui améliorera en plus son image de marque.

Émission Parlons Business