Parlons Business - Comment améliorer le recyclage ? - 27/09/2018

Jeudi 27 septembre 2018 : Comment améliorer le recyclage ? En Belgique, on recycle déjà 81% des emballages d'origine ménagère. C'est bien, et même très bien au regard de ce qui se fait ailleurs en Europe. Mais il est encore possible de faire mieux. Le gouvernement fédéral a récemment commandité une étude pour identifier les freins économiques et techniques au recyclage. L'objectif est de contribuer encore davantage à une économie belge plus circulaire, où les déchets sont récupérés et réintégrés dans les circuits économiques. Dans ce cadre, la fédération des entreprises actives dans le recyclage a réalisé une première étude qui porte sur les PMC, soit les déchets d'emballage constitués de plastique, métaux et cartons à boissons. Cette enquête montre qu'au moins 16% du contenu des sacs à PMC ne sont pas recyclables. L'étude identifie plusieurs causes à l'origine de ce résidu problématique, comme les emballages composés de matériaux différents ou encore les manchons en plastique non recyclable qui entourent les bouteilles. Tout cela rend le recyclage plus difficile et nuit au développement de l'économie circulaire. La fédération des recycleurs émet des pistes de solution pour y remédier, par exemple en augmentant la coopération entre les entreprises qui produisent les emballages et celles qui les recyclent. L'économie circulaire belge aurait tout à y gagner.

