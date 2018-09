Parlons Business - L'Europe soutient l'économie circulaire - 26/09/2018

Mercredi 26 septembre 2018 : L'Europe soutient l'économie circulaire L'économie circulaire, qui vise à limiter le gaspillage et à tirer profit de la réutilisation des biens usagés, n'est pas seulement l'affaire des États nationaux. L'Europe s'y intéresse depuis longtemps et a fixé des objectifs ambitieux en la matière. Récemment, la Commission européenne a développé un nouveau cadre réglementaire qui aura des implications très concrètes pour l'ensemble des pays d'Europe, dont la Belgique. D'ici 2035, les déchets ménagers devront être recyclés à 65%. En Belgique, on était déjà à 54% de déchets recyclés il y a deux ans. L'objectif est donc tout à fait réalisable. La législation européenne comporte d'autres mesures. D'ici 2024, la collecte des déchets organiques, qui existe déjà dans beaucoup de communes belges, devra être généralisé. Le compostage par les ménages sera aussi encouragé. Autre objectif européen : en 2025 au plus tard, les déchets d'emballage devront être recyclés à 65%. Et pour 2030, ce recyclage devra concerner au moins 70% des matériaux d'emballage. Le regret des spécialistes de l'économie circulaire est qu'aucune mesure ne vise à encourager l'utilisation de matériaux recyclés par les entreprises ni à les contraindre de produire des produits plus facilement recyclables. On le voit, en matière d'économie circulaire comme dans bien d'autres dossiers, l'Europe avance, mais à petits pas.

Émission Parlons Business