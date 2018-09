Parlons Business - Le recyclage, un bonus pour les PME - 25/09/2018

Mardi 25 septembre 2018: Le recyclage, un bonus pour les PME Loin d’être une contrainte coûteuse pour une petite entreprise, le recyclage peut lui rapporter de l’argent. Intégrer progressivement les principes de l’économie circulaire permet ainsi aux PME de générer quelques rentrées supplémentaires, au-delà de la satisfaction d’œuvrer pour un monde plus durable et d’améliorer l’image de l’entreprise. Concrètement, les déchets d’emballages peuvent être récupérés par Val-i-Pac, l’organisme qui coordonne le recyclage d’emballages industriels en Belgique. Cette gestion en régie des déchets des entreprises est organisée depuis 1997 et est le fruit d’un accord de coopération entre les trois Régions du pays. Aujourd’hui, plus de 7.000 sociétés belges recourent aux services de Val-i-Pac. Cette dernière soutient financièrement les entreprises qui recourent à ses services en leur versant des primes en fonction de la quantité de déchets triés et collectés. Par exemple, une tonne de déchets de plastiques d’emballage donne droit à 30 euros. Des primes allant jusqu’à 80 euros par an sont octroyées pour des conteneurs de déchets d’emballages de marchandises. En cumulant ces petits montants, on peut réaliser un gain appréciable. Cette démarche est donc à la fois bonne pour l’entreprise et l’environnement.

