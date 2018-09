Parlons Business - Économie circulaire et emploi - 21/09/2018

En Belgique, l'économie circulaire, qui passe par un traitement efficace des déchets, emploie déjà environ 25.000 personnes. Et de manière indirecte, à peu près 50.000 autres postes de travail sont liés au traitement des déchets. D'après les estimations avancées par le bureau de consultance EY, un développement plus poussé de l'économie circulaire dans notre pays pourrait créer jusqu'à 50.000 emplois supplémentaires. Le secteur du traitement des déchets est très compétitif et connaît une croissance de l'ordre de 5% par an. Plusieurs entreprises sont déjà actives dans ce créneau en Belgique mais il est possible d'encore le développer. Notre pays bénéficie de plusieurs atouts qui devraient lui permettre de développer davantage cette nouvelle économie : sa situation au cœur de l'Europe, à l'heure où le marché des déchets s'internationalise de plus en plus ; son expertise dans ce domaine, liée au fait que la Belgique a été parmi les premiers pays à commencer à retraiter les déchets ; et enfin, la spécialisation de plusieurs entreprises dans ce secteur d'avenir. Les décideurs politiques et les entrepreneurs ont donc tout en main pour se lancer dans ce défi générateur de nombreux emplois.

Émission Parlons Business