Parlons Business - Quand les déchets valent de l'or - 20/09/2018

En Belgique, on pratique le recyclage depuis longtemps. Les premières collectes de papiers et cartons remontent à la fin des années 1970. La récupération organisée du verre remonte aussi à cette époque. Le tri généralisé des canettes et cartons à boisson a commencé dans les années 1990. Par rapport à d'autres régions du monde, notre pays a donc commencé relativement tôt à récupérer des déchets pour les retraiter. Si bien qu'actuellement, la Belgique est l'un des pays les plus avancés en la matière. Nous avons mis en place assez vite des organismes spécialisés dans la récupération et le retraitement de certains déchets spécifiques, comme les piles usagées ou le matériel informatique. Rien que dans l'ensemble des déchets électroniques de la planète, il y aurait plus de 55 milliards d'euros de matières premières. Les entreprises ont déjà compris l'importance de la valeur des déchets. Il existe déjà un véritable marché international des déchets, dont la mauvaise réputation a quasiment disparu : ils sont véritablement considérés comme une autre source de matières premières et les grands groupes industriels sont demandeurs, ce qui fait grimper les prix. Dans « économie circulaire », il y a donc bien le mot « économie » : les déchets sont devenus un marché comme un autre.

Émission Parlons Business