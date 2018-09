Parlons Business - D’une économie linéaire à une économie circulaire - 18/09/2018

De nos jours, la plupart des biens de consommation suivent un modèle qualifié de linéaire : ils sont d’abord fabriqués, puis achetés avant d’être consommés et enfin jetés. Ce modèle concentre tous les inconvénients qui nuisent à l’environnement. On exploite d’abord des ressources naturelles pour la fabrication, on émet des gaz à effet de serre, on jette des composants polluants. Le modèle de l’économie circulaire a pour objectif de remédier à ces pratiques qui ne sont pas viables à long terme. Comme son nom l’indique, la circularité de l’économie consiste à réutiliser ce qui ne sert plus pour produire à nouveau un bien utile, de manière à limiter l’exploitation des ressources naturelles, à éviter le gaspillage et à réduire la pollution. Ce concept économique implique une remise en cause de toute la chaîne de consommation, de l’entreprise qui produit un bien au consommateur qui l’utilise. Ainsi, l’entreprise sera invitée à produire des biens à base de matériaux recyclables, éventuellement à les louer au lieu de les vendre et à assurer une maintenance, tandis que le consommateur devra faire en sorte que le bien soit réparé ou, en fin de vie, recyclé. Voilà qui donne matière à réflexion, aussi bien aux entrepreneurs qu’aux consommateurs.

Émission Parlons Business