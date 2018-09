Parlons Business - L’humanité s’endette vis-à-vis de la planète - 17/09/2018

En sept mois, l’humanité a épuisé toutes les ressources que la Terre est capable de produire en un an. En quelque sorte, au regard des ressources naturelles disponibles, nous vivons donc à crédit depuis quelques jours, plus précisément depuis le 1er août. Cette date, qualifiée de « jour du dépassement », a été calculée par Global Footprint Network, une organisation qui veut sensibiliser les particuliers, les entreprises et les institutions à leur impact sur l’environnement. Chaque année, ce jour du dépassement des ressources de la planète tombe plus tôt. Il y a vingt ans à peine, cette date charnière n’arrivait que fin septembre. C’est le signe que notre mode de consommation n’est plus viable. Notre modèle économique nous conduit en effet à consommer des ressources sans nous préoccuper de leur renouvellement. Si on n’y prend pas garde, ça conduira à de graves problèmes, comme des pénuries ou de fortes augmentations du prix des matières premières. Heureusement, les décideurs politiques, mais aussi le monde de l’entreprise et les consommateurs, se préoccupent de cette situation. Des pistes existent pour nous réorienter vers une économie qui devrait être davantage circulaire. Nous explorerons ces solutions dans les prochains jours.

Émission Parlons Business