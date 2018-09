Parlons Business - Les PME font des efforts pour la planète - 14/09/2018

Les fonds durables investissent souvent dans des sociétés cotées qui sont sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais les entreprises cotées en Bourse ne sont pas les seules à fournir des efforts sur ces plans-là. Une enquête a montré que les PME, les petites et moyennes entreprises, sont nombreuses à se préoccuper de l’environnement, des droits sociaux et d’une bonne gestion. Plus d’une PME sur quatre publie un rapport extra-financier, consacré aux dispositions que l’entreprise prend en matière de développement durable. C’est d’autant plus remarquable que, contrairement aux sociétés cotées, les PME n’ont aucune obligation de publier un tel rapport. Autre exemple : une PME sur dix a réalisé un bilan carbone, alors que rien ne l’y oblige, contrairement aux sociétés cotées qui y sont contraintes par la loi. Investir dans des PME avec une approche durable est possible : il suffit de passer par des fonds de « private equity » encore appelés fonds de capital à risque. Certains d’entre eux appliquent des critères de sélection durables. Passer par un fonds permet aussi de diversifier l’investissement, ce qui est indispensable dans le domaine du capital à risque. Même s’il est durable !

Émission Parlons Business