Parlons Business - Des fortunes à gérer durablement - 13/09/2018

Les personnes fortunées sont de plus en plus sensibles à l’investissement durable. En Belgique, les banques ont constaté, parmi leurs clients du private banking, une demande croissante pour des placements respectueux de critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion. Cette clientèle privilégiée, qui accède aux services sur mesure de la banque privée, disposent d’actifs financiers d’au moins plusieurs centaines de milliers d’euros. Ils confient généralement un mandat de gestion à leur banquier privé et peuvent lui faire part de leurs souhaits quant à la manière dont ils voudraient que leur argent soit investi. C’est là que s’exprime de plus en plus fréquemment la demande d’une gestion durable du patrimoine financier. Pour le banquier privé, l’avantage est que la taille du patrimoine permet de diversifier les actifs en les répartissant dans plusieurs produits financiers sélectionnés à l’aide de critères de durabilité. En général, on combine l’approche « best in class », qui consiste à sélectionner les meilleurs actifs au regard de ces critères dans une catégorie donnée, et l’approche thématique, qui vise à cibler certains secteurs durables, comme les énergies renouvelables, par exemple. Une grande fortune n’est donc pas incompatible avec une gestion durable, loin de là.

Émission Parlons Business