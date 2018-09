Parlons Business - L’offre de fonds durables explose - 12/09/2018

Vous voulez investir dans des placements qui respectent des critères durables ? On peut dire que vous avez le choix : selon une étude récente, les institutions financières belges ont proposé plus de 400 fonds durables différents aux investisseurs particuliers l’an dernier, alors qu’on en recensait moins de 350 l’année précédente. Plus de soixante nouveaux fonds durables ont été placés sur le marché belge en 2017. Les institutions financières qui les ont proposés disent répondre à une demande de la part des investisseurs, preuve que l’engouement pour des placements durables est bel et bien présent chez les particuliers. Ça se confirme d’ailleurs dans les chiffres de l’encours des fonds durables : les montants gérés dans ces fonds ont connu une croissance sans précédent de 87% l’année dernière ! Grâce à l’offre de plus en plus large en matière de fonds durables, les investisseurs peuvent opérer un choix parmi des actifs diversifiés, ce qui leur permettra d’équilibrer correctement leur portefeuille de placements. Ces fonds durables peuvent aussi entrer dans la structuration d’un patrimoine. Pour tout cela, il vous faudra évidemment prendre conseil auprès des spécialistes des fonds et de la gestion patrimoniale.

Émission Parlons Business