Parlons Business - Approche thématique et diversification - 11/09/2018

C’est bien connu, quand on investit, le meilleur conseil est de ne pas placer tous ses œufs dans le même panier. C’est particulièrement vrai quand on investit dans des fonds durables basés sur une approche thématique. Il s’agit d’une stratégie que les gestionnaires de fonds durables appliquent pour sélectionner les titres de leur univers d’investissement. Ici, on ne sélectionne pas les meilleures entreprises sur base de critères durables, ce qui constitue l’approche « best in class » et on n’exclut pas les entreprises qui ont des activités controversées. L’approche thématique consiste à limiter l’univers d’investissement à un thème durable bien déterminé, comme par exemple les énergies renouvelables ou encore le traitement de l’eau ou des déchets. Mais en se focalisant sur un ou deux secteurs, ces fonds sont bien plus exposés à la conjoncture propre à ces activités. Par exemple, une hausse des prix des composants de panneaux solaires peut affecter considérablement les entreprises du secteur du renouvelable. C’est pourquoi il est conseillé aux investisseurs de varier leurs placements dans des fonds durables thématiques et d’accompagner cette stratégie d’autres approches, comme le « best in class ». La diversification reste une règle d’or, même dans l’investissement durable !

Émission Parlons Business