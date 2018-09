Parlons Business - Prêts verts et obligations vertes - 10/09/2018

Lundi 10 septembre 2018 : Prêts verts et obligations vertes Une économie plus durable passe aussi par la sensibilisation des entreprises. À ce sujet, les conditions de financement d’une entreprise peuvent s’améliorer grâce aux efforts fournis au regard des critères ESG, c’est-à-dire, pour rappel, en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Certaines institutions financières attribuent des scores de performances aux entreprises sur base de ces critères et leur appliquent des conditions financières en conséquence. Autrement dit, si le score de durabilité de l’entreprise s’améliore, le taux d’intérêt de l’emprunt qu’elle doit rembourser à la banque va diminuer. C’est un levier puissant pour promouvoir les comportements responsables des entrepreneurs. Ce levier peut aussi être utilisé dans l’autre sens. Récemment, l’Etat belge a émis une obligation verte, ce qui lui a permis d’emprunter de l’argent auprès des investisseurs en leur promettant d’affecter les montants récoltés à des activités respectueuses de l’environnement, entre autres. Grâce à ce cachet durable, l’obligation verte de la Belgique a eu un grand succès, ce qui a permis à l’Etat d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt. Les prêts verts et les obligations vertes sont donc des opérations « win-win ».

Émission Parlons Business