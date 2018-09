Parlons Business - L’activisme actionnarial - 07/09/2018

Vendredi 7 septembre 2018 : L’activisme actionnarial Quand on investit de manière durable, on évite généralement les actions de sociétés qui exercent des activités nuisibles pour l’environnement. On exclut aussi les titres d’entreprises qui n’obtiennent pas de bons scores en matière de gouvernance ou celles qui ont des problèmes avec les droits sociaux. Tout ça semble logique si on veut donner un profil plus durable à nos placements. Mais paradoxalement, se priver d’investir dans ces entreprises n’est pas nécessairement la bonne démarche pour faire travailler l’argent en faveur de la planète, des droits sociaux ou des bonnes pratiques de gestion. Il est aussi possible de rester actionnaire de ces entreprises et de faire pression sur elles pour obtenir une amélioration de leurs scores en matière de durabilité. C’est ce qu’on appelle l’activisme actionnarial, une pratique qui a le vent en poupe en Belgique depuis cinq ans. D’après un rapport d’Eurosif, le forum européen de l’investissement socialement responsable, l'activisme actionnarial permet de dégager davantage de bénéfices, de réduire les risques, d’encourager de meilleures pratiques dans les entreprises ou encore d’améliorer leur réputation. On peut donc aussi investir dans des entreprises à problèmes dans un but tout à fait durable !

