Parlons Business - Différentes approche durables - 06/09/2018

Jeudi 6 septembre 2018 : Différentes approche durables Faire en sorte que votre argent contribue à rendre le monde plus durable, c’est possible. Vous pouvez notamment investir dans des fonds durables. Les gestionnaires de ces fonds appliquent différentes stratégies pour définir leur univers d’investissement. L’approche « best in class » permet d’investir dans les meilleures sociétés classées selon des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Par contre, le recours à une liste noire implique d’exclure de l’univers d’investissement toutes les entreprises qui s’adonnent à des activités jugées contraires aux principes durables. L’approche « best in class » est plus prisée en Europe qu’aux Etats-Unis, où le recours à une liste noire est plus fréquente. Résultat : les fonds durables européens ont tendance à mieux se comporter, parce qu’ils évitent de se priver de certains secteurs performants, tandis que les fonds durables américains se coupent de certains investissements rémunérateurs. Précisions que l’approche « best-in-class » peut impliquer des secteurs qui, à première vue, ne sont pas particulièrement durables, et ceci dans le but de stimuler le ‘meilleur’ acteur du secteur, d’en faire un exemple pour les autres entreprises et les pousser, de cette manière, à mettre en œuvre une politique plus responsable.

