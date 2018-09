Parlons Business - Les critères durables de plus en plus suivis par les entreprises - 04/09/2018

Mardi 4 septembre 2018 : Les critères durables de plus en plus suivis par les entreprises L’avenir de la planète nous concerne tous. Quel environnement laisserons-nous à nos enfants ? Cette question ne relève pas seulement des pouvoirs publics, qui sont compétents pour imposer des règles en matière d’écologie. Les particuliers ont bien sûr leur rôle à jouer à travers les gestes du quotidien. Mais les entreprises sont aussi parties prenantes dans l’évolution vers un monde plus durable. Elles accordent une importance croissante à leurs performances ESG, c’est-à-dire environnementales, sociales et de gouvernance. Ces préoccupations sont non seulement utiles pour la planète et la société mais aussi pour l’image de l’entreprise elle-même : à terme, un profil ESG de qualité peut concourir à une amélioration du bilan comptable, par exemple grâce à une meilleure fidélisation de clients de plus en plus critiques en matière de durabilité. De plus, comme les réglementations en matière environnementale sont de plus en plus exigeantes, les entreprises qui auront pris de l’avance en la matière auront un avantage compétitif. Chaque entreprise peut donc augmenter sa rentabilité tout en adoptant un comportement durable.

Émission Parlons Business