Parlons Business - Des choix pour rendre votre argent plus durable - 03/09/2018

Savez-vous ce que devient votre argent une fois que vous l'avez confié à votre banque ? Quand vous épargnez ou quand vous placez de l'argent dans un produit financier, cet argent sera utilisé pour financer des activités économiques très diverses, qui vont du développement d'une entreprise au simple prêt hypothécaire d'un particulier, en passant par les services publics offerts par l’État, entre autres. Mais il est possible de choisir de manière plus précise la manière dont votre argent va travailler. Par exemple, vous pouvez faire en sorte de financer les activités d'entreprises qui accordent de l'importance aux aspects sociaux et environnementaux. Les banques proposent des fonds de placement qui investissent dans les actions ou les obligations des meilleures sociétés mondiales dans ces domaines. Il existe aussi d'autres placements qui excluent les investissement dans des entreprises polluantes ou peu respectueuses des droits sociaux, par exemple. Grâce à l'application de ces stratégies de sélection des actifs, votre argent prendra rapidement un accent plus durable, tout en continuant à fructifier car, c’est la bonne nouvelle, ces politiques de gestion ne nuisent pas au rendement.

Émission Parlons Business