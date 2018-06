Parlons Business - La convention de pension pour travailleurs indépendants - 22/06/2018

Vendredi 22/06 : La convention de pension pour travailleurs indépendants En plus de leur pension légale, les indépendants sans société peuvent déjà souscrire une pension libre complémentaire pour indépendants, ou PLCI. Les cotisations versées par l'indépendant dans ce cadre sont déductibles fiscalement. Mais elles sont aussi plafonnées. Par conséquent, actuellement, le complément de pension des indépendants sans société est toujours inférieur à celui des salariés ou des chefs d'entreprises. Une loi récente va changer la donne. Elle permet aux indépendants sans société de contracter une « convention de pension pour travailleur indépendant » ou CPTI. Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2018, mais dès à présent, il est possible de souscrire à ce produit en fixant la date de prise de cours au 1er juillet 2018. Grâce à la CPTI, les indépendants pourront mettre plus d'argent de côté en vue de leur retraite, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 30% sur les cotisations. Mais il faudra respecter la sacro-sainte règle des 80% : les prestations de pension légale et complémentaire ne pourront pas dépasser 80% de la moyenne des revenus professionnels imposables des trois dernières années. Ce nouveau régime sera intéressant pour les indépendants dont le revenu annuel dépasse 30.000 euros. En dessous de ce montant, l'indépendant atteint déjà le plafond des 80% avec les seules cotisations de la pension libre complémentaire pour indépendant. La CPTI est en tout cas une bonne nouvelle pour la pension de beaucoup d'indépendants.

Émission Parlons Business