Parlons Business - La responsabilité sociale de l'entreprise - 20/06/2018

Mercredi 20/06 : La responsabilité sociale de l'entreprise En tant qu'entrepreneur, on peut aussi contribuer à une société et à un environnement meilleur, et ce de différentes manières. En général, cette responsabilité sociale de l'entreprise, comme on l'appelle, peut s'exprimer de trois façons. Premièrement, l'entreprise peut soutenir une bonne cause : elle consacre un budget à une ou l'autre œuvre caritative, choisie par l'entrepreneur ou même des collaborateurs ou des clients.. Deuxièmement, l'entreprise peut faire des efforts pour limiter l'impact négatif de ses activités sur l'environnement, par exemple en matière de pollution, de bruit ou de déchets. Troisième manière de pratiquer la responsabilité sociale de l'entreprise : il s'agit de faire en sorte que l'activité de l'entreprise contribue elle-même à un meilleur environnement ou à une société meilleure. Par exemple, une entreprise active dans les produits d'hygiène peut décider de remplacer les brosses à dent en plastique qu'elle vend par des brosses à dent biodégradable. Toutes ces démarques sont non seulement bonnes pour la société et la planète mais aussi pour l'entreprise car ça améliorera son image et sa réputation parmi la clientèle potentielle.

Émission Parlons Business