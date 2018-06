Parlons Business - L'importance du site mobile de l'entreprise - 19/06/2018

Mardi 19/06 : L'importance du site mobile de l'entreprise En Belgique, huit entreprises sur dix disposent de leur propre site internet. C'est très bien mais les entrepreneurs doivent aussi faire en sorte que l’affichage de leur site web soit optimisé pour les appareils mobiles, comme les tablettes et les smartphones. Car, parmi les ménages belges susceptibles de devenir clients des entreprises, la connexion mobile à haut débit a connu une forte progression ces dernières années. Les entrepreneurs doivent donc accorder une attention particulière à l'ergonomie de leur site mobile. L'utilisateur du site, c'est-à-dire le client potentiel, accordera ainsi plus d'attention aux produits ou services proposés. Il trouvera aussi plus facilement l'information qu'il recherche, ce qui évitera qu'il quitte le site de l'entreprise pour aller se renseigner chez des concurrents. En plus, les sites qui proposent une bonne ergonomie sur mobile sont mieux référencés par les moteurs de recherche tels que le célèbre Google. Le lien vers le site de votre entreprise se retrouvera donc plus haut dans la liste des résultats d'une recherche en ligne. Vous l'avez compris : développer un bon site mobile offre non seulement plus de confort à vos clients mais aussi de meilleures chances de ventes à votre entreprise !

Émission Parlons Business