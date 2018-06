Parlons Business - Une entreprise pour gagner de l’argent mais pas seulement… - 15/06/2018

Vendredi 15/06 : Une entreprise pour gagner de l’argent mais pas seulement… Dans sa phase de recherche de capitaux, l’entreprise n’aura pas seulement à convaincre les investisseurs potentiels de la pertinence du produit ou du service qu’elle compte lancer sur le marché. Il lui faudra aussi séduire ces bailleurs de fonds du sens profond de sa démarche. Et en aval, les clients seront davantage séduits si le produit ou service a une justification sociétale. Autrement dit, les investisseurs et les clients accordent de plus en plus d’importance à la dimension durable de l’entreprise. Va-t-elle s’imposer des règles de bonne gestion, innover dans un but écologique ou encore prêter une attention particulière au respect de normes sociales minimales ? On parle de critères ESG, pour Environnement, Social et Gestion saine. La mise en avant des efforts de l'entreprise dans ces domaines peut non seulement séduire les investisseurs mais aussi constituer un argument de vente à l'égard des clients. Prêter attention à ces aspects non-financiers a un autre avantage : l’entreprise attirera plus facilement des collaborateurs motivés. Les jeunes générations veulent gagner de l’argent, oui, mais ils veulent aussi le faire dans le respect de leur valeurs. C’est donc à l’entreprise de faire de même !

Émission Parlons Business