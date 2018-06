Parlons Business - L'importance de tenter l'aventure de l'e-commerce - 14/06/2018

Jeudi 14/06 : L'importance de tenter l'aventure de l'e-commerce L'an dernier, plus de quatre consommateurs belges sur dix ont réalisé des achats via internet au moins tous les mois. Ils n'étaient encore que deux sur dix à le faire cinq ans plus tôt. Cette forte progression de l'e-commerce (prononcer « l'iii-commerce ») prouve que, de nos jours, il est crucial pour une entreprise d'être également présente en ligne. Mais en Belgique, les petites entreprises sont encore à la traîne dans ce domaine : elles ne réalisent que 9% de leur chiffre d'affaires via le net, alors que les grandes entreprises sont à 40%. Pour encourager l'e-commerce, le gouvernement fédéral a récemment décidé de diminuer les charges sur les entreprises actives dans ce domaine. Employer des travailleurs en soirée ou de nuit pour permettre l'acheminement en temps voulu des produits vendus via internet coûtera ainsi moins cher aux entreprises belges. Mais ces activités spécifiques liées au commerce en ligne sont évidemment strictement encadrées par la loi. Pour l'entrepreneur, pas question d'improviser : mieux vaut prendre tous les renseignements nécessaires auprès de votre secrétariat social avant de vous lancer dans l'aventure de l'e-commerce !

Émission Parlons Business