Parlons Business - Merci l'Europe ! - 13/06/2018

Mercredi 13/06 : Merci l'Europe ! Pour développer une jeune entreprise, les apports de capitaux frais sont essentiels. La Commission européenne l'a bien compris quand, au sortir de la crise de la dette de la zone euro, elle a cherché la manière de relancer l'économie en Europe. C'est à ce moment-là qu'a été lancé le « Plan Juncker » destiné à stimuler les investissements dans l'Union européenne. Est-ce que ça a fonctionné ? Avec le recul, il semblerait que oui. Le plan Juncker avait déjà réussi à mobiliser plus de 250 milliards d'euros fin 2017. Une partie de cet argent bénéficie aux petites et moyennes entreprises en Belgique. À terme, plusieurs milliers de PME belges devraient en profiter, via des prêts octroyés par les autorités régionales et les banques. L'Europe est souvent critiquée mais ici, elle a prouvé toute son utilité. Les entrepreneurs belges en sont bien conscients. Et la Commission aussi puisqu'elle prépare un nouveau volet de ce plan qui devrait être prolongé jusqu'en 2020. Une bonne nouvelle pour les entreprises belges qui chercheront des financements dans les années à venir !

Émission Parlons Business