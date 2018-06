Parlons Business - Les remèdes à la solitude de l'entrepreneur - 12/06/2018

Mardi 12/06 : Les remèdes à la solitude de l'entrepreneur Quand on crée une entreprise, on se retrouve souvent seul face aux obstacles qui se dressent sur la voie du succès. Surmonter seul toutes les difficultés n'est pas une option réaliste. La plupart des entrepreneurs qui débutent se font aider, que ce soit pour rassembler les capitaux nécessaires à la réalisation du projet entrepreneurial ou pour opérer les bons choix dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Le coworking (prononcer : « coworkinnngue ») peut être efficace pour aider le nouvel entrepreneur à affronter le monde des affaires. Il s'agit d'espaces de travail partagés où les entrepreneurs peuvent non seulement développer leurs activités mais aussi partager leurs expériences. Les indépendants et patrons d'entreprises peuvent aussi intégrer des clubs d'entrepreneurs : on y partage son expérience, on peut aussi y enrichir sa liste de clients potentiels ou encore poser les bases de partenariats qui soutiendront la croissance de l'entreprise. Étoffer ainsi son réseau permettra de briser la solitude qui pèse souvent sur le moral de l'entrepreneur à ses débuts

Émission Parlons Business