Parlons Business - Comment impliquer davantage les travailleurs dans l'entreprise ? - 11/06/2018

Lundi 11/06 : Comment impliquer davantage les travailleurs dans l'entreprise ? Les meilleurs promoteurs de la réputation de l'entreprise sont ses travailleurs. Des collaborateurs enthousiastes contribuent à une bonne image de l'entreprise. Pour les impliquer davantage, mettre en place des récompenses telles qu'un titre d'employé du mois ou des activités de team building (prononcer « tiime-bildinnngue ») peuvent être utiles. Des avantages financiers permettent aussi d'intéresser le personnel à la bonne marche des affaires de l'entreprise. Les options sur actions, ou stock options (prononcer « stoque opchionnnsss »), permettent de payer une prime aux travailleurs tout en les faisant participer au capital de l'entreprise puisque ces options leur donnent le droit d'acquérir des actions de la société qui les emploie. De plus, il n'y a pas de charges sociales sur ces options. Leur valeur est supérieure à ce que les travailleurs recevraient en cash. L'employeur peut aussi gratifier ses travailleurs en leur versant un bonus salarial. Techniquement, on parle d'avantage non récurrent lié aux résultats. Si un objectif clairement défini est atteint, une prime est versée aux travailleurs, avec un avantage fiscal à la clé : ce bonus salarial est exonéré d'impôt à concurrence de maximum 2.880 euros nets par an et par travailleur. De quoi motiver encore plus vos employés !

Émission Parlons Business