Parlons Business - L'indépendant peut protéger son domicile - 08/06/2018

Quand on débute en tant qu'entrepreneur, on peut soit travailler en tant qu'indépendant, soit constituer une société. L'avantage de la société, si elle est à responsabilité limitée, est qu'elle dispose d'un patrimoine propre, distinct du patrimoine privé de l'entrepreneur. Si l'entreprise fait faillite, les biens personnels de l'entrepreneur sont donc à l'abri. L'entrepreneur qui travaille en tant qu'indépendant en personne physique expose quant à lui son propre patrimoine aux aléas de l'entreprise. Mais depuis quelques années, un entrepreneur sous statut d'indépendant peut obtenir une protection spéciale pour son habitation. Il lui suffit de passer chez un notaire et de faire une déclaration qui rendra son domicile insaisissable. Ainsi, les dettes de l'entreprise ne pourront pas être apurées par une saisie du logement personnel de l'indépendant. Attention, cette protection minimale est soumise à certaines conditions. Si l'indépendant est marié, son conjoint doit également signer cet acte notarié. Si le domicile de l'indépendant est en partie consacré à l'activité professionnelle, il ne sera insaisissable intégralement que si la surface professionnelle est inférieure à 30% de la superficie. Sinon, seule la partie privée sera insaisissable. Votre notaire peut vous informer de tous les détail de cette protection du domicile de l'indépendant.

Émission Parlons Business