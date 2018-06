Parlons Business - Protégez vos innovations ! - 07/06/2018

Pour se distinguer de la concurrence, un entrepreneur se doit d'être innovant. Mais attention, pour innover, il faut d'abord bien connaître le marché, les clients et les concurrents ! L'innovation n'est efficace que si elle répond aux besoins du marché et aux souhaits des clients, et si elle se distingue clairement de la concurrence. Ce n'est qu'en combinant ces trois aspects – marché, clients et concurrence – que votre innovation conduira au succès. Une fois cette étape franchie, il vous faudra penser à garantir l'exclusivité de votre produit ou service novateur. Quand un entrepreneur développe une innovation, que ce soit un produit, un service, un processus industriel ou encore un savoir-faire, il peut déposer un brevet pour s'en garantir l'utilisation exclusive. Une fois enregistré, un brevet offre à son détenteur le droit d'exploiter son invention pendant vingt ans. Les entreprises concurrentes ne pourront donc pas copier cette innovation, ce qui permet d'avoir une longueur d'avance dans la bataille pour les parts de marché. Déposer un brevet ou faire enregistrer une marque, un logo, un modèle ou un dessin n'est pas une démarche anodine. Il est donc vivement conseillé de contacter des avocats spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle.

