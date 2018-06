Parlons Business - Apprendre à « pitcher » - 06/06/2018

Si vous voulez obtenir un financement pour lancer une entreprise innovante, vous devrez, tôt ou tard, passer par la case « pitch ». Un pitch consiste à présenter votre projet, tantôt à des investisseurs pour les convaincre de financer votre entreprise, tantôt à des clients potentiels pour les inciter à choisir vos biens ou services. Pour bien « pitcher », il faut prévoir une présentation suffisamment précise sans être trop longue. Le temps des investisseurs et des clients est précieux... Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est possible d'améliorer vos talents d'orateur avec l'aide de coaches. Certains d'entre eux sont financés par des programmes régionaux et européens, ce qui leur permet de proposer leurs services gratuitement. Ces coaches organisent aussi régulièrement des formations payantes dédiées à la manière de communiquer au sujet d'une innovation. Bien présenter son projet peut s'avérer capital pour un entrepreneur. Dans le milieu du financement des entreprises, la première impression est cruciale. Mieux vaut donc être bien préparé avant de se lancer dans la présentation d'un projet. L'art du pitch, ça s'apprend !

Émission Parlons Business