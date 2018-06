Parlons Business - De l'innovation au succès - 05/06/2018

Créer une entreprise à partir d'une idée innovante peut sembler risqué. Mais en cas de succès, le potentiel de croissance sera élevé. Quand des entreprises sont actives dans des secteurs très concurrentiels, c'est parfois carrément leur survie qui dépend de leur capacité à innover. Les entrepreneurs doivent donc veiller en permanence aux idées et aux nouvelles tendances qui leur ouvriront de futurs nouveaux marchés. Dans certains cas, l'innovation passe par la recherche scientifique. Savez-vous qu'une entreprise peut conclure un partenariat avec une université pour réaliser de telles recherches ? On peut se renseigner à ce sujet auprès du département consacré à la recherche académique de chaque université. Dans certains secteurs, comme la technologie ou la santé, l'innovation est cruciale. Si bien qu'une petite entreprise qui débute avec une bonne idée peut rapidement capter des parts de marché. Bruxelles, la Wallonie et la Flandre soutiennent l'innovation des entreprises, par le biais d'aides financières, de programmes de soutien ou encore d'assistance à l'innovation. Et n'oublions pas les avantages fiscaux liés à la recherche en entreprise. Le service public fédéral de la politique scientifique peut vous informer à ce sujet.

Émission Parlons Business