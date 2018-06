Parlons Business - Améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet - 01/06/2018

Améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet Ça y est, votre entreprise a franchi le cap du numérique ! Peut-être est-il même possible d’acheter vos produits ou services en ligne. Bravo mais tout n'est pas fini pour autant ; au contraire, c'est le début d'une nouvelle aventure ! La présence de l'entreprise sur internet exige un suivi régulier afin d'améliorer constamment son offre à la clientèle. Des outils de mesure de la fréquentation du site web permettent d'évaluer le succès d'un produit ou service. C'est un peu comme si l'entreprise réalisait une étude de marché en permanence. L'audience du site internet va permettre d'orienter les efforts de l'entreprise vers les offres qui ont le plus de succès et qui s'avèrent les plus rentables. Pour évaluer tout cela, il faudra recourir à des instruments d'analyse de la performance du site internet. On peut déjà en trouver de très bons gratuitement via les moteurs de recherche. Les systèmes les plus poussés nécessiteront d'opter pour un outil d'analyse payant, assorti de services d'assistance ou encore de formations pour le responsable digital de l'entreprise. Pour une entreprise, une présence en ligne offre donc énormément d'opportunités mais nécessite aussi un suivi permanent. Pensez-y !

