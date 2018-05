Parlons Business - La faillite, pas une fatalité - 31/05/2018

La faillite, pas une fatalité Une entreprise, c'est une prise de risque. une faillite n'est jamais à exclure. L'échec d'un entrepreneur est souvent mal vécu chez nous, alors qu'aux États-Unis, par exemple, ça fait partie du cours normal du monde des affaires. En Belgique aussi, un entrepreneur doit pouvoir se relever et tirer les leçons de son échec. Plusieurs patrons à la tête de multinationales à succès ont d'abord connu la faillite avant de trouver leur voie. Les statistiques récentes montrent qu'en Belgique, le nombre de faillites a augmenté de plus de 5% au premier trimestre. D'après les chiffres du bureau d'études Graydon, les faillites ont progressé de plus de 7% l'an dernier, après quatre années de baisse. Mais ça ne veut pas dire que tout va mal car les faillites font partie de la vie normale d'un tissu économique. Subir une faillite permet aussi à l'entrepreneur de prendre conscience des erreurs à ne plus commettre quand il se relancera. Beaucoup de grands capitaines d'industrie sont passés par la case faillite.. Et songez que parallèlement à la hausse des faillites, le nombre d'entreprises créées est en nette progression. D'après les chiffres de Graydon, 2017 a été une année record pour la création d'entreprises. De quoi rester optimiste, malgré les faillites.

Émission Parlons Business