Parlons Business - Quand l'entreprise ne tourne pas rond - 29/05/2018

Quand l'entreprise ne tourne pas rond Même quand la conjoncture économique est favorable aux entreprises, comme actuellement, certaines d'entre elles peuvent éprouver des difficultés. On l'a vu encore récemment dans les secteurs de la finance et de la distribution où des grands groupes actifs en Belgique ont procédé à des licenciements. La remise en question fait partie intégrante de la vie d'une entreprise. L'échec d'une stratégie n'est jamais agréable mais il peut aussi constituer un nouveau point de départ pour développer des activités différentes qui permettront à l'entreprise de rebondir. Encore faut-il poser le bon diagnostic quand les choses tournent mal. Rien de tel que de consulter des spécialistes. En Wallonie, les entrepreneurs peuvent s'adresser à des coaches agréés, pour une mission dont la moitié du montant sera couverte par une aide publique. La liste des personnes agréées est disponible auprès du Service public de Wallonie. À Bruxelles aussi, une intervention publique couvre les missions de coaching qui visent à résoudre un problème ponctuel de gestion ou à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise. Tous les renseignements sont disponible auprès de Bruxelles Économie et Emploi. En Flandre, les entrepreneurs peuvent contacter les conseillers de l'Agence Innover et Entreprendre : Agentschap Innoveren & Ondernemen. N'hésitez plus : ces spécialistes de l'entreprise sont à votre service.

Émission Parlons Business