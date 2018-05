Parlons Business - Et si vous financiez votre entreprise par le crowdfunding ? - 16/05/2018

Pour obtenir des capitaux auprès de fonds d'investissement ou d'autres acteurs financiers actifs dans le capital à risque, il faut généralement un projet d'une taille relativement importante : les petites entreprises passent souvent sous le radar de ces pourvoyeurs de capitaux. Une bonne alternative consiste à se tourner vers le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Cet appel au grand public présente plusieurs avantages : combiné à un financement bancaire, il permet d'obtenir un mix de capitaux suffisant pour lancer l'entreprise ou financer ses investissements ; tester le projet auprès d'un grand nombre de gens permet aussi d'évaluer ses chances de réussite ; le crowdfunding offre aussi une visibilité : il est la première campagne marketing de la future entreprise. Chaque année, en Belgique, des millions d'euros sont investis dans des entreprises en développement via le crowdfunding. Mais attention aux limites légales : au-delà de 100.000 euros, il faut publier un prospectus détaillé pour lever des fonds, ce qui comporte d'importantes contraintes. Ce plafond peut monter à 300.000 euros si on limite la mise à 1.000 euros par investisseur. Les différentes plateformes de crowdfunding accessibles en Belgique vous donnent toutes les informations nécessaires. Des experts en crowdfunding organisent aussi régulièrement des événements et des sessions d'information dans tout le pays.

