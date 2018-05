Parlons Business - Sortir de l’entreprise pour établir des contacts, oui, mais pas trop ! -...

Cette semaine, une fédération patronale belge a organisé un « speed-dating » à l’attention des jeunes entrepreneurs. Cette consultation accélérée devait leur permettre de rencontrer notamment des décideurs politiques pour leur faire part de leurs idées afin d’améliorer le climat d’entreprise en Belgique. C’était aussi l’occasion pour ces jeunes patrons d’établir de nouvelles relations d’affaires, ce qui peut toujours s’avérer utile pour la croissance future de leurs activités. Ce type d’événement est fréquent dans le monde de l’entreprise : on parle de « workshop », de « corporate event » ou encore d’«incentive » : tous ces événements ont le même but : la densification du réseau de connaissances de l’entrepreneur, sachant que les contacts personnels sont parfois la meilleure manière d’ouvrir des portes de nouveaux marchés propices au développement de l’entreprise. Mais attention, le patron doit trouver un équilibre entre cette fonction de représentation à l’extérieur de son entreprise et son indispensable présence au sein de celle-ci, ce qui n’est pas toujours facile !

Émission Parlons Business