Parlons Business - L’entreprise doit être prête à accepter les cartes bancaires - 17/05/2018

Même dans les plus petites entreprises, disposer d’un terminal de paiement par carte est devenu courant, si pas indispensable. Une récente enquête de Bancontact montre que la carte de débit est l’instrument de paiement préféré de plus de six Belges sur dix. Pourtant, les entrepreneurs n’échapperont pas à la manipulation des pièces et billets. Six transactions sur dix sont encore réalisées en espèces, surtout lorsqu’il s’agit de petits montants. Selon l’enquête de Bancontact, ce n’est qu’à partir d’un achat de 40 euros ou plus que les consommateurs belges sortent presque systématiquement leur carte bancaire. Mais votre entreprise peut aussi prendre de l’avance et proposer des paiements sans contact. Actuellement, ces paiements via des nouvelles technologies ne représentent qu’une part de marché de 2% à peine. Mais ils sont appelés à se répandre rapidement, compte tenu du succès des paiements mobiles dans les jeunes générations. Un Belge sur deux est convaincu que les paiements mobiles vont gagner du terrain. En conclusion, toute entreprise doit veiller à proposer des solutions de paiement multiples, histoire de ne pas se priver d’une frange de sa clientèle potentielle.

