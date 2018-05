Parlons Business - Un dossier en béton pour obtenir le financement de votre entreprise - 15/05/2018

Ça y est, votre projet est sur les rails : votre entreprise peut démarrer. Oui, mais... Comment allez-vous financer les besoins de cette entreprise naissante ? Un plan financier solide est indispensable pour garantir la pérennité de votre affaire. Ce plan précise notamment les montants dont l'entreprise aura besoin au cours de ses trois premières années d'existence. Le capital apporté par le ou les fondateurs, éventuellement aussi par des investisseurs issus du milieu du capital à risque, ne suffira généralement pas. Bien souvent, il faudra également compter sur quelques subsides publics – ils sont nombreux – et évidemment aussi sur des crédits bancaires. À cet égard, notez qu'une banque finance plus facilement un entrepreneur qui a déjà levé des capitaux, que ce soit auprès de sa famille, de ses amis ou d'autres investisseurs. Il n'empêche que c’est un passage quasi obligé : trois quarts des crédits bancaires aux entreprises vont aux micro-entreprises et aux PME. Mais attention à l'endettement : il faut qu'il reste dans des proportions raisonnables au regard du chiffre d'affaires et des profits attendus de l'entreprise. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra un dossier convainquant, avec une étude de marché qui démontre la rentabilité future de l'entreprise. En cas de refus du financement, faites-vous expliquer ses raisons : ce sera utile pour trouver une alternative. Et pensez à vous faire conseiller par un professionnel.

Émission Parlons Business