Parlons Business - L’entreprise doit pouvoir se faire payer en cash et « non cash » - 14/05/2018

Vous avez décidé de vous lancer en tant qu'entrepreneur : très bien. Mais parmi les étapes préalables à franchir avant de démarrer vos activités, vous devrez réfléchir à la manière dont vos clients vous paieront. Dans les entreprises en contact direct avec la clientèle de détail, un terminal de paiement sera indispensable. Les statistiques de la Banque nationale montrent qu'en Belgique, un paiement sur deux passe par la voie électronique. Et parmi ces transactions « non cash », les paiements par carte bancaire sont les plus populaires. Les commerçants peuvent aussi recourir à des applications mobiles, car la jeune clientèle est de plus en plus disposée à utiliser les systèmes de paiements sans contact. Tout cela a évidemment un coût, de l'ordre de quelques centimes par transaction, mais ce coût est raisonnable au regard des contraintes liées à la manipulation de l'argent en espèces. À cet propos, saviez-vous que la loi interdit les paiements en cash supérieurs à 3.000 euros ? Il n’empêche qu’en tant qu’entrepreneur, vous n’échapperez probablement pas à la manipulation des pièces et billets. D'après Febelfin, la fédération financière belge, en moyenne, le consommateur belge retire des espèces vingt-quatre fois par an pour un montant de 143 euros, ce qui est supérieur à la moyenne européenne…

Émission Parlons Business