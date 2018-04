Parlons business - Commencer comme freelance - 06/04/2018

Lorsqu’on veut se lancer comme indépendant, par exemple en tant que free lance, il y a un préalable : se renseigner. Qu’est-ce que je peux faire – on ne peut pas tout faire -, qu’est-ce que je dois faire – il y a des choses qu’il faut faire absolument. Il y a de plus en plus d’indépendants, et notamment de plus en plus de free lances, traducteurs, graphistes, copywriters, photographes, etc. Mais aussi infirmiers ou infirmières. Et il y a aussi beaucoup de spécialistes en IT, en technologies de l’information, qui travaillent en free lances. Bref, ça se développe et c’est très bien. Si ça vous intéresse, un bon conseil, adressez-vous à une caisse d’assurances sociales, à une association professionnelle d’indépendants ou à une chambre de commerce : ces organismes mettent sur pied des sessions d’information pour free lances. Croyez-moi, il vaut mieux savoir AVANT ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire plutôt que de devoir réparer les dégâts APRES.

Émission Parlons Business