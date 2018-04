Parlons business - Les indépendants travaillent plus longtemps - 06/04/2018

Je vous disais l’autre jour que les indépendantes travaillaient plus longtemps que leurs collègues masculins. Plus longtemps, je veux dire par là qu’elles prennent leur retraite plus tard. Entre 64 et 65 ans alors que pour leurs collègues masculins c’est plutôt entre 63 et 64 ans. Ce sont des chiffres qui viennent de l’INASTI, l’institut national d’assurance sociale des indépendants. Et bien, il y a encore d’autres chiffres qui sont tout autant étonnants, par exemple celui-ci : les indépendantes sont proportionnellement plus nombreuses que leurs collègues masculins à continuer à travailler après avoir pris leur retraite et ça augmente encore. Il y avait l’an passé dans notre pays plus de 26.000 indépendantes qui continuaient à travailler après avoir pris leur pension. Un syndicat d’indépendants a calculé que c’est 7,5 % de plus que l’année précédente. En gros, 40 % des indépendants continuent à travailler après avoir pris leur pension. Pour des raisons financières essentiellement, mais pas toujours, parce que les chiffres montrent que ça ne dure qu’un ou deux ans, après ça baisse fortement. On est des bosseurs, nous, les indépendants.

