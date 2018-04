Parlons business - De plus en plus de nouvelles sociétés - 06/04/2018

Il est généralement admis qu’on crée trop peu d’entreprises dans notre pays. Depuis la crise de 2008, on se situait, bon an mal an, entre 85.000 et 95.000 créations d’entreprises par année. Et bien, selon le site Trends Business Information, la situation se redresse. On n’a jamais créé autant d’entreprise dans notre pays que l’an dernier : quasiment 106.000. Mais d’un point de vue strictement économique, ce n’est pas tellement le chiffre brut de la création d’entreprises qui compte, c’est le chiffre net, c’est-à-dire compte tenu des entreprises qui disparaissent. Il y a toujours des entreprises qui disparaissent : elles cessent leurs activités, elles sont liquidées, elles sont reprises par d’autres, elles font faillite, il y a plusieurs raisons. Et bien, l’an passé, 72.000 entreprises ont disparu. Ce chiffre est quasiment identique à celui de 2016 et à celui de 2015 alors que dans le même temps les créations d’entreprises ont augmenté de plus de 12 %. Ce qui veut dire que la création nette d’entreprises, environ 34.000, est revenue à ce qu’elle était avant 2008. C’est ce qui s’appelle, en bon français, un signe de sortie de crise ? Ouf !

Émission Parlons Business