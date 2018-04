Parlons Business - TVA mode d'emploi - 06/04/2018

La TVA, c’est une mécanique assez simple au niveau des principes : je suis indépendant assujetti, j’ajoute la TVA à mes factures et je la reverse à l’administration. En pratique, c’est beaucoup moins simple. Suis-je obligé d’être assujetti ? Quel taux appliquer : 6, 12 ou 21 % ? A quel moment dois-je rentrer ma déclaration de TVA, etc, etc. Il y a beaucoup de questions pratiques qui se posent autour de la mécanique en principe simple qu’est la TVA. Surtout que les choses changent de temps en temps. L’Europe, par exemple, a contraint la Belgique à renoncer à son système d’avances sur TVA. Désormais, la TVA que touche un indépendant ou une société doit seulement être versée au terme du trimestre ou du mois. Et il y a des dates limites. Avant de vous lancer comme indépendant ou de lancer votre entreprise, tâchez de vous familiariser avec la mécanique de la TVA. Votre comptable peut vous expliquer, mais il y a aussi dans les chambres de commerce et dans les associations professionnelles des séances d’information sur la TVA. Un bon conseil : participez à une de ces séances d’information. Ça peut vous éviter pas mal d’erreurs par la suite.

