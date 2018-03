Parlons Business - Le point sur la pension des indépendants (5) - 30/03/2018

Je vous ai parlé il y a quelques jours de tous les outils dont dispose l’indépendant, jeune ou moins jeune, pour se constituer un capital ou une rente qui ne sera pas de trop lorsque viendra le moment de prendre sa retraite. Nous parlons ici des indépendants qui travaillent en nom propre, donc pas en société. Je vous l’ai dit, il y a la pension complémentaire libre pour indépendants, alias la PCLI, l’épargne pension et l’assurance pension et il y aura, prochainement, la convention de pension pour travailleurs indépendants, en abrégé CPTI. Le produit fiscalement le plus intéressant pour tous les indépendants, c’est la pension complémentaire libre pour indépendants, en abrégé PCLI. Elle existe sous deux versions, cette PCLI, une version ordinaire et une version sociale. Ce que je veux dire avec ces messages sur les produits d’assurance pension, c’est qu’il y en a plusieurs et qu’ils sont liés à des avantages fiscaux. Parlez-en avec votre banquier, parce qu’il serait dommage pour l’indépendant que vous êtes de ne pas le savoir et donc de ne pas en profiter.

Émission Parlons Business