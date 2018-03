Parlons Business - Le RGPD et moi, indépendant ? - 29/03/2018

Vous savez, il y a de ces termes, de ces abréviations dont on a l’impression qu’elles sont tellement loin de nos préoccupations à nous, indépendants. Exemple, le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Vous allez dire : oui, bon, et alors ? Et alors ? Le RGPD entre en vigueur le 25 mai prochain et vu que c’est un règlement européen, c’est contraignant. Le RGPD concerne toutes les données personnelles que vous ou votre société vous avez collectées. Il y a 4 règles à respecter : 1. le consentement. Vous devez avoir obtenu le consentement de la personne dont vous avez collecté ou traité les données. 2. la notification. Il y a une fuite, non pas dans votre baignoire mais dans votre base de données ? Vous devez le notifier aux autorités. 3. la transparence. Vos clients doivent savoir comment vous avez collecté leurs données et comment vous les traitez. Et 4. le droit à l’oubli. Un client vous demande d’effacer ses données personnelles ? Pas de discussion possible, vous devez l’accepter. 1,2,3,4, les piliers du RGPD, c’est pour le 25 mai prochain.

Émission Parlons Business