Parlons Business - Remboursement des frais - 28/03/2018

La voiture, pour beaucoup d’indépendants, c’est un outil professionnel. C’est aussi simple que ça. Et comme ça ne suscite aucun débat, le fisc est d’accord – pour autant bien sûr qu’on soit d’accord sur l’usage professionnel du véhicule en question. Comment ? On va voir ça ensemble. Vous allez chez un client, vous facturez vos prestations, mais vous avez parfaitement le droit, si votre client est d’accord, de facturer aussi des frais de déplacement. Lesquels ? A vous de voir, mais il y a un chiffre qui est susceptible de mettre tout le monde d’accord, c’est le tarif officiel des services publics : zéro euro trente-quatre soixante cents du kilomètre (0,3460 EUR/km). Petit rappel : si vous êtes employeur, vous pouvez utiliser ce chiffre pour indemniser forfaitairement votre personnel, mais, nuance importante, pour ses déplacements professionnels. Lorsqu’il se rend chez un client par exemple. Tout comme vous pouvez lui attribuer 15 euros par mois pour le car wash et 50 euros par mois pour un garage. Des chiffres, des forfaits que l’indépendant que vous êtes peut utiliser aussi pour ses propres frais de véhicule.

Émission Parlons Business