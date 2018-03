Parlons Business - Première embauche : pas de cotisations patronales - 27/03/2018

On l’a un peu oublié – on l’a même plus qu’un peu oublié -, l’indépendant ou le patron de PME qui crée un premier emploi et qui donc embauche un premier collaborateur est dispensé à vie des cotisations sociales patronales pour autant qu’il respecte certaines conditions. Les organismes de défense des indépendants connaissent ce sujet sur le bout des doigts parce que c’est une mesure qui remonte à deux ans déjà et qu’elle a pas mal de succès. On n’a pas encore les chiffres de 2017, mais en 2016, on le sait, ce système a permis l’embauche de près de 16.500 personnes. Et vous ? Vous avez encore le temps de vous y mettre et même de préparer soigneusement cette première embauche puisque la mesure, organisée dans le cadre de ce qu’on appelle le « tax shift », vaut jusqu’en 2021. Votre caisse d’assurances sociales est au courant, votre comptable aussi, de même que votre banquier. Si votre bizness se développe et que vous êtes en mesure de créer un premier emploi, il serait criminel de ne pas voir si vous répondez aux conditions. En 2016, ça a fonctionné plus de 16.000 fois. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez vous?

Émission Parlons Business