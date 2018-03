Parlons Business - Le Social Impact Bond - 26/03/2018

Est-ce que l’indépendant que vous êtes a déjà entendu parler du SIB, le Social Impact Bond ? Oui, Non ? Peu importe. De quoi s’agit-il ? En fait, c’est un système de préfinancement qui fait intervenir deux partenaires, d’une part l’indépendant, le patron de PME qui est prêt à embaucher, et d’autre part les Offices régionaux de l’emploi, le Forem en Wallonie et Actiris à Bruxelles. Le mécanisme est assez simple : un investisseur privé met une somme sur la table pour préfinancer un projet public à impact social. Exemple : mettre au travail des jeunes dont la formation ne correspond pas à ce que demande le marché de l’emploi. Si le projet réussit, l’investisseur est remboursé avec en prime un petit bonus. Si le projet rate son objectif, l’investisseur perd sa mise. C’est un excellent moyen pour associer gestion du risque - c’est finalement ce que les indépendants font tous les jours - et objectif social - après tout, quand on peut former soi-même son personnel, c’est parfois, souvent même, la meilleure solution. Social Impact Bond, SIB, renseignez-vous auprès de votre Office régional de l’Emploi.

Émission Parlons Business