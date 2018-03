Parlons Business - Le point sur la pension des indépendants (4) - 23/03/2018

Le point sur la pension des indépendants (4) Je vous le disais l’autre jour, lorsqu’on parle de la pension des indépendants, il faut bien faire la distinction entre les indépendants qui travaillent en nom propre et ceux qui travaillent en société. On s’occupe d’abord de ceux qui travaillent en nom propre. Et bien, à côté de la pension complémentaire libre pour indépendants (en abrégé PCLI), l’épargne pension et de l’assurance pension – des produits associés à des avantages fiscaux -, il y aura normalement cette année encore la convention de pension pour travailleurs indépendants, en abrégé CPTI. On s’y perd un peu avec toutes ces abréviations, mais ce qu’il faut savoir, c’est ceci : si vous êtes indépendant et que vous travaillez en nom propre, donc pas en société, vous pourrez, en plus de la PCLI, faire de la CPTI. Votre banquier vous en parlera dès que le produit sortira, mais comme ça, vous êtes déjà informé. Je récapitule : l’indépendant qui travaille en nom propre, donc pas en société, peut, pour sa pension, utiliser la pension complémentaire libre pour indépendants (la PCLI), l’épargne pension, l’épargne à long terme et, prochainement, la CPTI. Toutes ces choses sont faites pour s’en servir.

Émission Parlons Business