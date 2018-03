Parlons Business - Le point sur la pension des indépendants (3) - 22/03/2018

Le point sur la pension des indépendants (3) Cela fait deux jours que je vous parle de la pension des indépendants et du mécanisme des intérêts composés qui permet à un jeune indépendant de se constituer un petit capital pas si petit que ça sans faire un gros effort d’épargne en jouant sur deux variables, le temps – un jeune en a beaucoup devant lui – et le risque – un risque qui s’atténue avec le temps. Et si on est moins jeune ? Ou pas jeune du tout ? Et bien il y a toujours moyen d’exploiter à fond les outils existants. En premier lieu, les avantages fiscaux. Il faut faire la différence ici entre les indépendants qui travaillent en nom propre et ceux qui travaillent en société. On commence par ceux qui travaillent en nom propre. Première voie à exploiter pour s’assurer une pension plus ou moins confortable, la pension complémentaire libre pour indépendants, la PCLI, l’épargne pension et sa cousine l’assurance pension, en ce compris l’assurance vie ordinaire, qu’on appelle aussi branche 21. Demandez à votre banquier ce qu’il vous propose comme produits de pension déductibles fiscalement. C’est mon conseil du jour.

Émission Parlons Business